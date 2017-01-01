У МЗС повідомили, коли можлива зустріч Порошенка і Трампа

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УНН Петро Порошенко та Дональд Трамп

Україна і США знаходяться у щільному контакті

МЗС не виключає, що президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Про це журналістам заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Коли ми будемо мати можливість домовитись чітко про всі наші дії, яким чином ми будемо далі діяти на Росію» - сказав Клімкін, відповідаючи на запитання, коли можлива зустріч двох президентів.

Він наголосив, що Україна і США знаходяться у щільному контакті.

Як повідомляв «Главком», Порошенко звернеться із щорічним посланням до Ради у вересні 2017 року.