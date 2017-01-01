Стало відомо, коли Порошенко звернеться з посланням до Ради

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Президент Петро Порошенко у Верховній Раді

Попереднє послання президента у Раді було у вересні 2016 року

Президент України Петро Порошенко звернеться із щорічним посланням до Ради у вересні 2017 року, повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело в Адміністрації президента.

«Послання заплановано на осінь, вересень», - розповів співрозмовник агентства.

Раніше представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко повідомила, що в Адміністрації президента України готують щорічне послання глави держави до Верховної Ради, воно частково ґрунтуватиметься на аналізі роботи уряду.

«Воно (послання – ред.) готується», - сказала Луценко, пояснивши при цьому, що в Адміністрації президента хочуть проаналізувати роботу уряду в частині того, як реалізуються реформи, ініційовані зокрема президентом України.

«Його щорічне послання буде сформовано, частково присвячено тому, як втілюються реформи, ініційовані на раді реформ президента», - сказала представник президента.

Попереднє послання Порошенко на Раді було у вересні 2016 року.

Регламент Верховної Ради передбачає, що парламент заслуховує щорічні послання президента про внутрішнє і зовнішнє становище країни. У відповідності зі ст. 167, щорічне послання глави держави проголошується до 31 березня.