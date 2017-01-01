У НАБУ повідомили подробиці обшуків у Нацбанку

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Наразі жодному з фігурантів не повідомлено про підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з Департаментом економіки Національної поліції здійснюють слідчі дії у Національному банку України, передає прес-служба НАБУ у Facebook.

У НАБУ повідомили, що станом на 16 годину 29 березня детективи НАБУ спільно з Департаментом захисту економіки Національної поліції України проводять слідчі дії в Національному банку України, під час яких здійснюється виїмка документів.

Документи надаються добровільно.

«Слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовцями НБУ своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, які за попередньою змовою зі службовими особами низки комерційних банків в порушення Закону «Про банки та банківську діяльність» вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки державним інтересам. Йдеться про період 2015-2016 років»,— пояснили у Бюро.

У прес-службі також зазначили, що розслідування за цими фактами детективи НАБУ розпочали в лютому 2017 року. Наразі жодному з фігурантів не повідомлено про підозру.

Раніше журналіст Дубинський розповів, що НАБУ проводить обшук та вилучення документів за кредитами рефінансування Платинум Банку.