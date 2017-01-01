У Нацбанку спростували інформацію про звільнення Гонтаревої



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерія Гонтарева

Згідно інформації, яка з'явилася раніше в ЗМІ про порушені проти Валерії Гонтаревої кримінальних справах в Генеральній прокуратурі і НАБУ, знаходження на посаді глави НБУ дає їй імунітет від переслідування правоохоронних органів

Інформацію про те, що Валерія Гонтарєва написала заяву про звільнення не підтвердили в НБУ. Відповідно до діючих інструкцій у Національному банку України рішення про звільнення має бути винесено на розгляд ради НБУ, тільки після його рішення і після пройденого двохмісячного терміну вона може бути звільнена. На даний момент вона є діючим керівником НБУ.

Як вважають експерти, заява заступника голови фракції БПП в парламенті Ірини Луценко про звільнення Гонтаревої, яке поширюють ЗМІ, демонструє неузгодженість в команді влади.

Згідно інформації, яка з'явилася раніше в ЗМІ про порушені проти Валерії Гонтаревої кримінальних справах в Генеральній прокуратурі і НАБУ, знаходження на посаді глави НБУ дає їй імунітет від переслідування правоохоронних органів. У цих умовах, єдиною можливістю уникнути покарання для Валерії Гонтаревої залишається тільки максимально довго перебувати на посаді глави НБУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Генпрокуратурою стосовно дій голови Нацбанку Валерія Гонтаревої розслідуються факти протиправного заволодіння державними коштами, виділеними для рефінансування ПриватБанку.

«У нас вже кілька місяців розслідується кримінальна виробництво, де фігурує керівництво Національного банку України і воно пов'язане з витрачанням коштів, виділених ряду комерційних банків на рефінансування, і законність витрачання цих коштів, причетність до незаконного витрачання цих коштів є предметом розслідування цієї справи», - заявив ЗМІ директор НАБУ Артем Ситник.

Він додав, що в НБУ процесуально проходив обшук. Крім того, необхідні документи співробітники Нацбанку детективам віддали самі.

Валерія Гонтарєва є партнером і другом президента України Петра Порошенка, можливі наслідки її затримання і кримінального покарання негативно відіб'ються на позиціях команди влади.

Джерело: Gazeta.ua