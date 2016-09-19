У нас школи українські лише на папері – професор Пономарів

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Олександр Пономарів

Учителі на перервах переходять на російську мову. І діти бачать, що ця мова непрестижна – науковець

Проблема знання української мови криється у неналежному рівні її викладання, впевнений мовознавець, професор Олександр Пономарів. Про це він зазначив у своєму інтерв’ю «Главкому».

«У нас школи всі теоретично українські на папері. У нас у багатьох школах учителі на перервах переходять на російську мову. І діти бачать, що ця мова непрестижна. На мій погляд, потрібно мовний режим встановити», - зазначив професор.

За словами професора, в Україні були і є школи, які мають достатній рівень викладання української мови, але їх вкрай обмаль.

«Є у нас і зразкові школи. Однією з таких була гімназія в Сімферополі, туди не можна було втовпитися. Всі туди хотіли…» – додав Олександр Пономарів.

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