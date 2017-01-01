У НАЗК розробили метод перевірки «способу життя» українських чиновників

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Документ знаходиться на державній реєстрації в Міністерстві юстиції

У Національному агентстві з питань запобігання корупції схвалено Порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування.

Відповідне рішення прийнято на засіданні НАЗК 18 травня, повідомляє прес-служба відомства.

«Порядок визначає механізм здійснення агентством вибіркового моніторингу способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявними у них та членів їх сімей майна та одержаних ними доходів, згідно декларації», – сказано в повідомленні.

Підставами для проведення такого моніторингу може стати інформація, яка надходить від фізичних осіб, громадських об’єднань, засобів масової інформації, правоохоронних органів і фактичних даних про невідповідність рівня життя конкретного суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї, майна та отриманими доходами згідно його декларації.

«Документ, розроблений робочою групою у складі представників НАЗК, Секретаріату Кабміну, Мін’юсту, НАБУ і громадськості, дозволить уніфікувати процедуру здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування», – наголошується в повідомленні.

Порядок погоджено Громадською радою при НАЗК і провідними громадськими організаціями у сфері запобігання та протидії корупції, зараз документ знаходиться на державній реєстрації в Міністерстві юстиції.