У Нідерландах суд дозволив владі використовувати вилучені у журналіста матеріали по МН17
- Сьогодні, 00:59
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Журналіст заявив про готовність подати апеляцію на дане рішення суду.
Нідерландський журналіст Стефан Бек, матеріали про аварію МН17 якого були конфісковані після повернення в Амстердам з Донбасу, заявив, що за рішенням судді частина їх може бути використана в інтересах слідства.
«Суддя вирішив, що конфіскація матеріалу виправдана. Ми з цим не згодні. Вони хочуть видалити частину фотографій, а з частини зняти копії», - написав він у своєму фейсбуці.
Журналіст також заявив про готовність подати апеляцію на дане рішення суду.
Нагадаємо, в аеропорту «Скіпхол» у Нідерландах поліція затримала голландського журналіста Мікеля Спеккерса, у якого вилучила уламки літака рейсу МН17.