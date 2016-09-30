У Нідерландах суд дозволив владі використовувати вилучені у журналіста матеріали по МН17

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Журналіст заявив про готовність подати апеляцію на дане рішення суду.

Нідерландський журналіст Стефан Бек, матеріали про аварію МН17 якого були конфісковані після повернення в Амстердам з Донбасу, заявив, що за рішенням судді частина їх може бути використана в інтересах слідства.

«Суддя вирішив, що конфіскація матеріалу виправдана. Ми з цим не згодні. Вони хочуть видалити частину фотографій, а з частини зняти копії», - написав він у своєму фейсбуці.

Журналіст також заявив про готовність подати апеляцію на дане рішення суду.

Нагадаємо, в аеропорту «Скіпхол» у Нідерландах поліція затримала голландського журналіста Мікеля Спеккерса, у якого вилучила уламки літака рейсу МН17.