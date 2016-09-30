  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Нідерландах суд дозволив владі використовувати вилучені у журналіста матеріали по МН17

    • Сьогодні, 00:59
    • Розсилка

    Журналіст заявив про готовність подати апеляцію на дане рішення суду.

    Нідерландський журналіст Стефан Бек, матеріали про аварію МН17 якого були конфісковані після повернення в Амстердам з Донбасу, заявив, що за рішенням судді частина їх може бути використана в інтересах слідства.

    «Суддя вирішив, що конфіскація матеріалу виправдана. Ми з цим не згодні. Вони хочуть видалити частину фотографій, а з частини зняти копії», - написав він у своєму фейсбуці.

    Журналіст також заявив про готовність подати апеляцію на дане рішення суду.

    Нагадаємо, в аеропорту «Скіпхол» у Нідерландах поліція затримала голландського журналіста Мікеля Спеккерса, у якого вилучила уламки літака рейсу МН17. 

    Читайте також
    Нідерланди літак МН-17
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ