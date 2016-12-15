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    У Одесі Потьомкінські сходи закриють до квітня

    • Сьогодні, 18:55
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    До квітня у Одеській міськраді пообіцяли повністю завершити реставрацію сходів

    Рух пішоходів по Потьомкінських сходах буде закрито до кінця квітня, повідомили в мерії. Це необхідно для завершення ремонтно-реставраційних робіт.

    Сьогодні вдень робочі перекрили проходи на сходи з боку Приморського бульвару і з вулиці Приморської.

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    «Раніше роботи на сходах велися поетапно з урахуванням можливості безперешкодного пересування пішоходів у виділеній зоні. У зв'язку з сильними морозами з 29 грудня роботи на Потьомкінських сходах були припинені. З 25 січня роботи відновлені з використанням так званих «тепляків» - пересувних наметів, що дозволяють виконувати необхідні роботи в будь-яких погодних і температурних умовах з дотриманням технології консервації безпосередньо самих робіт і матеріалів», - відзначають в міськраді.

    Пересування пішоходів по сходах буде закрито до кінця квітня 2017 року: за цей час планують завершити облицювання парапетів та сходових майданчиків Потьомкінських сходів новим гранітом і реставрацію ступенів з старого граніту з установкою їх на колишні місця.

    Вчора робітники завершили облицювання верхніх парапетів і почали повертати на місце декоративні ліхтарні стовпи. Також повернувся на місце пам'ятний знак Європейської кіноакадемії.

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    У Одесі Потьомкінські сходи закриють до квітня
    У Одесі Потьомкінські сходи закриють до квітня
    У Одесі Потьомкінські сходи закриють до квітня
    У Одесі Потьомкінські сходи закриють до квітня
    У Одесі Потьомкінські сходи закриють до квітня
    У Одесі Потьомкінські сходи закриють до квітня
    У Одесі Потьомкінські сходи закриють до квітня
    У Одесі Потьомкінські сходи закриють до квітня
    У Одесі Потьомкінські сходи закриють до квітня
    У Одесі Потьомкінські сходи закриють до квітня

    Джерело: Думская

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    Одеса ремонт
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