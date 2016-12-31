В Одеській області знову подвійне вбивство: жертв були зарубані сокирою

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Вбивство сталося в Овідіопольському районі Одеської області

В Одеській області сьогодні вночі сталося подвійне вбивство. Про це заявили в прес-службі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

«У новорічну ніч в Одеській області відбулося кілька подій. Так, в Овідіопольському районі знову стався подвійне вбивство, а в Київському районі Одеси – нічна стрілянина» , – йде мова у повідомленні. Як повідомив спікер Національної поліції України Ярослав Тракало в ефірі «112 Україна», за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

«Єдиний випадок стався в Овідіопольському районі Одеської області, де в одній з садиб села Прилиманське були виявлені два трупи з ознаками насильницької смерті. Ця подія внесено в ЕРДР по ст. 115 КК – «умисне вбивство», – розповів він.

Деякі місцеві видання повідомляють, що були вбиті чоловік і жінка. «Жертви були зарубані сокирою. Є два підозрюваних. Поки імен не називають, триває слідство», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, овідіопольський районний суд заарештував без права на заставу підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки та маленької дитини Дмитра Погорєлого. Водночас поліція продовжує встановлювати усі обставини злочину.

Овідіопольський убивця хотів повторити сценарій берлінського теракту, відтак поїхав до Одеси. У зв’язку з цим поліція оголосила план Сирена.

Джерело: РБК-Україна