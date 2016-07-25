У окупованому Криму мовитимуть українські радіостанції
- Сьогодні, 16:12
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У Чонгарі завершили будівництво 150-метрової радіотелепередавальної станції
Член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський повідомив про завершення будівництва 150-метрової вишки в Чонгарі для мовлення в окупований Крим.
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Нині на вишці здійснюється монтаж обладнання. «З початку лютого сигнал українських радіостанцій почне доставлятися до Криму. Будівництво вежі тривало близько місяців. Решту часу, близько дев'яти місяців, зайняли роботи з прорахунку та міжнародної координації радіочастот, відведення земельної ділянки, проведення конкурсу на радіочастоти», – написав Костинський у Facebook.
Він наголосив, що наступним етапом буде запуск до Криму цифрового українського телебачення.