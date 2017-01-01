У парті «Укроп» конфіскують кошти - НАЗК
- Сьогодні, 13:00
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Печерський райсуд Києва визнав винним в адміністративному правопорушенні голову секретаріату партії
В Україні є перше рішення суду про конфіскацію у політичної партії «Укроп» 468 тисяч 946 гривень через порушення правил внесків від фізичних та юридичних осіб.
Про це в п'ятницю заявила голова НАЗК Наталія Кочак під час брифінгу.
«В частині вимог щодо фінансування партій ми щойно отримали рішення суду щодо конфіскації внесків», - сказала вона.
«Встановлено, що на підтримку партії членські внески здійснювалися через касові операції. Закон забороняє готівковість фінансування, це можна здійснювати лише через банківські послуги», - зазначила Корчак.
За словами Корчак, Печерський райсуд Києва визнав винним в адміністративному правопорушенні голову секретаріату партії.
«Голову секретаріату партії було визнано винним. На нього накладено штраф в розмірі 1700 гривень»,- зазначила вона.
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Джерело: Українська правда