Свіжі рейтинги: до парламенту може пройти сім партій

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Вибори до парламенту

На межі проходження три партії

Сім політичних партій проходять до українського парламенту, якщо змоделювати поведінку тих виборців, що не визначилися. Такі дані отримано на основі опрацювання результатів всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Центром з інформаційних проблем територій НАН України 21–25 лютого 2017 року.

Зокрема, у висновку дослідження сказано, що «в разі, якби вибори до Верховної Ради України відбулися наприкінці лютого 2017 року, та враховуючи потенційні тенденції перерозподілу голосів виборців, які не визначилися, до парламенту могли б потрапити сім політичних сил: ВО «Батьківщина», Радикальна партія Олега Ляшка, БПП «Солідарність», «Самопоміч», Опозиційний блок, Аграрна партія, альянс ВО «Свободи», «Національного корпусу» та «Правого сектора».

На межі проходження опинилися б партія «За життя», «Укроп» та «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.

Станом на кінець лютого визначилися лише 40% виборців, а на парламентські вибори зазвичай приходить більше 60%, – пояснює директор Центру з інформаційних проблем територій НАН України Петро Жук. За його словами, уже зараз можна змоделювати можливий перерозподіл голосів виборців.

«Основна частина «невизначених» і «протестних» виборців (тих, які не підтримують жодну партію) на вибори не йде. Ті ж, що приходять, визначаються безпосередньо перед виборами. «Невизначені», які прийшли на вибори, схильні проголосувати за одну з лідируючих політичних партій, які мають авторитет у їхньому регіоні. «Протестні» ж більше схильні голосувати за нові і маловідомі партії. Якби всі «невизначені» і «протестні» виборці не прийшли на вибори, а прийшло лише 40% з тих, хто визначився, то електоральні результати виходили б із результату соціологічного опитування при множенні на коефіцієнт 2,5. Коефіцієнт перерозподілу для політичних сил, які перебувають посередині рейтингу, дещо менший, ніж для сил, які стоять на початку і в кінці рейтингу», – пояснив Петро Жук.

Під час дослідження відповіді на запитання «Якби зараз були вибори до Верховної Ради, за яку політичну силу ви б швидше за все проголосували?» розподілилися у відсотках так:

ВО «Батьківщина» 6,9 Радикальна партія Олега Ляшка 6,4 Блок Петра Порошенка «Солідарність» 4,3 «Самопоміч» 4,3 Опозиційний блок 3,8 Аграрна партія 2,8 Українське об'єднання патріотів «Укроп» 2,6 Партія «За життя» 2,6 ВО «Свобода» 2,0 «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі 2,0 «Громадянська позиція» 0,9 «Народний фронт» 0,8 «Національний корпус» 0,3 «Наш край» 0,3 «ДІЯ» Дмитра Яроша 0,3 «Правий сектор» 0,2 Партія «Відродження» 0,2 Жодна 19,8 Не визначилися 39,5

При цьому на основі схеми, запропонованої науковцями, можна математично змоделювати рейтинги політичних сил станом на кінець лютого 2017 року з урахуванням можливого перерозподілу голосів «невизначених» і «протестних» виборців при явці 60%.

ВО «Батьківщина» 17,2 Радикальна партія Олега Ляшка 16,0 Блок Петра Порошенка «Солідарність» 10,8 «Самопоміч» 10,7 Опозиційний блок 9,5 Аграрна партія 5,8 ВО «Свобода» 5,5 Українське об'єднання патріотів «Укроп» 5,2 Партія «За життя» 5,2 «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі 4,0 «Громадянська позиція» 2,3 «Народний фронт» 2,0 «Наш край» 0,7 Партія «Відродження» 0,5 Інші 3,9

Центр з інформаційних проблем територій НАН України провів дослідження щодо оцінки політичних уподобань українців у рамках власної програми з вивчення громадської думки. Дослідження проводилося з 21 по 25 лютого 2017 року у всіх регіонах України методом телефонного опитування. Еквівалентна пропорційна вибірка, що відповідає соціальній та віковій структурі населення України, становить 2991 респондент. Теоретична похибка – 1%.