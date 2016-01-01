Уряд готує сюрприз майбутнім пенсіонерам: гроші отримуватимуть лише ті, хто сьогодні сплачує внески

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Для того, аби вийти на пенсію, необхідно платити внески, - запевняють в уряді

Пенсію за віком в 2025 році отримуватимуть лише 8 % чоловіків і 10% жінок в Україні.

Про це в четвер на зустрічі з представниками Світового банку в Україні, присвяченій підготовці до пенсійної реформи, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Наша ідея полягає в тому, щоб зробити диференційованим час виходу на пенсію. Ми підрахували, що в 2025 році лише 8% чоловіків і 10% жінок зможуть отримувати пенсію за віком», - сказав Рева.

Учасники зустрічі зійшлись у думці, що ключовим елементом у роз'яснювальній роботі щодо пенсійної реформи має бути наголос на стажі, на усвідомленні людьми, що для того, аби вийти на пенсію, необхідно платити внески.

«Має виконуватися контракт поколінь. Я працюю - сплачую внески, мої діти працюють - сплачують внески. Так от, нинішні пенсіонери свій контракт виконали, а сьогоднішні працюючі виконують його лише на 40%. Тому нині центральним завданням є відновлення стимулів, аби всі сплачували внески. Бо саме це є головним елементом наявності страхового стажу», - додав Рева.

Керівник програми Світового банку з макроекономіки та подолання бідності Фарук Кхан зазначив, що запропонований остаточний пакет рішень має бути простим, аби кожна пересічна людина зрозуміла суть цього своєрідного договору між державою і нею, аби усвідомити, чому вона має платити в державну систему.

«Давайте проштовхнемо цю реформу, без неї рухатись далі неможливо. Ми готові залучити вам на допомогу фахівців, котрі працюють над вашою темою у Вашингтоні», - наголосила директор представництва Світового банку в Україні Сату Кахконен.