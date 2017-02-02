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    У передмісті Парижу стався вибух

    • Сьогодні, 02:57
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    Фото:&nbsp;Le Parisien
    Фото: Le Parisien

    Ймовірна причина вибуху - займання газового балону

    У передмісті Парижу, в комуні Нуазі-ле-Гран, прогримів потужний вибух, пише Le Parisien. Одна людина знаходиться в критичному стані, однак кількість постраждалих зростає.

    Відомо, що вибух стався близько 23:00 за київським часом в торговому наметі. Вибухову хвилю відчули навіть на околицях. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало займання газового балону. Спочатку в павільйоні вибухнув один балон, потім ще декілька, які перебували поруч.

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    Вже після цього почалася пожежа, в результаті будівля була повністю знищено. Рятувальники виявили всередині павільйону 45-річного чоловіка, він сильно обгорів і був доставлений в лікарню.

    Нагадаємо, що вчора ввечері також прогримів вибух в тимчасово окупованому Донецьку.

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