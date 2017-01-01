У Переяславі-Хмельницькому впала новорічна ялинка

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Ялинка у Переяславі-Хмельницькому

Комунальники планують підняти ялинку знову

3 січня, приблизно о 13:30, у Переяславі-Хмельницькому (Київська область) у цілком безвітряну погоду на центральній площі впала головна новорічна ялинка міста заввишки близько 12 метрів. Про це повідомляє місцева газета.

На місце одразу ж прибули працівники міського відділу культури. Надзвичайно засмучені тим, що сталося, вони почали збирати побиті іграшки та інші ялинкові прикраси.

«Дуже шкода, – зазначила Вікторія Гуріна, – адже стільки зусиль було докладено багатьма людьми, школярами для прикрашення цієї новорічної красуні. І багато хто вважав її найкрасивішою за багато останніх років!.

Причини падіння ялинки з'ясовували начальник цеху «Благоустрій» Олександр Легкодух, керівник міського ВУКГ Анатолій Фесенко. А вже за кілька хвилин сюди прибули і заступники міського голови Григорій Карнаух та Валентина Губенко.

Причиною падіння стало те, що на рівні близько 1,5 метра від землі з невідомої причини не витримали болти металевої конструкції, на якій було змонтовано набірну ялинку. Вони зірвалися, і верхня частина ялинки впала.

Комунальники, які ставили ялинку, планують підняти її знову, адже попереду ще багато святкових днів.