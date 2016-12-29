У «Платинум Банк» ввели тимчасову адміністрацію

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Тимчасова адміністрація неплатоспроможного банку працюватиме з 11 січня до 10 лютого включно

Фондом гарантування вкладів фізосіб прийнято рішення від 11 січня 2017 року про запровадження тимчасової адміністрації у Платинум Банку та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку. Про це Фонд повідомляє на офіційному сайті.

Згідно з даним рішенням розпочато процедуру виведення Платинум Банку з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адміністрації на один місяць з 11 січня 2017 року до 10 лютого 2017 року включно.

Призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора Юрію Ірклієнку на один місяць з 11 січня 2017 року до 10 лютого 2017 року включно.

Нагадаємо, 10 січня правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ «Платинум Банк» до категорії неплатоспроможних.

Національний банк наголошує, що 97% (197 тисяч осіб) усіх вкладників ПАТ «Платинум Банк» отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 4.8 млрд. грн.