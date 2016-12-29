«Платинум Банк» визнано неплатоспроможним

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Станом на 1 січня 2017 року банк не досяг позитивного значення капіталу, заявили в Нацбанку

10 січня правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ «Платинум Банк» до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«За результатами діагностичного обстеження ПАТ «Платинум Банк», проведеного у першій половині 2016 року, у червні 2016 року затверджено необхідний обсяг докапіталізації. Відповідно до діагностичного обстеження усі банки другої двадцятки за розміром активів, які потребували докапіталізації, повинні були забезпечити позитивне значення регулятивного капіталу станом на 1 січня 2017 року», - йдеться у повідомленні.

Однак, зазначають у Нацбанку, станом на 1 січня 2017 року банк не досяг позитивного значення капіталу.

«Ураховуючи вищенаведене, Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ «Платинум Банк» до категорії неплатоспроможних», - йдеться у повідомленні.

Національний банк наголошує, що 97% (197 тисяч осіб) усіх вкладників ПАТ «Платинум Банк» отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 4.8 млрд. грн.

Станом на 10 січня 2017 року фізичними особами - власниками істотної участі у ПАТ «Платинум Банк» є Борис Кауфман та Григорій Гуртовий незалежно від формального володіння з огляду на здійснення значного впливу на управління та діяльність банку. Національний банк визнав Григорія Гуртового та Бориса Кауфмана власниками істотної участі на основі аналізу операцій банку. Крім того, Борис Кауфман підтвердив здійснення значного впливу на управління банком у письмовій заяві, поданій до Національного банку.