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    У поліції повідомили подробиці гучного вбивства у Києві

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    Вбивство у Києві
    Вбивство у Києві

    Стрілок зник із місця події автомобілем «Ауді» червоного кольору

    О 8:16 у чергову частину столичної поліції надійшло повідомлення від перехожого, який розповів: на вулиці Михайла Гришка невідомий із автомобіля «Ауді» зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав у напрямку проспекту Петра Григоренка.

    Про це повідомляють в ГУ поліції Києва.

    Попередньо встановлено, що потерпілий отримав смертельне вогнепальне поранення в спину.

    На місці працюють слідчо-оперативні групи Дарницького та Головного управлінь поліції.

    Правоохоронці розшукують стрільця.

    У столиці введено план «Перехоплення».

    Раніше ЗМІ повідомили, що у Києві в Дарницькому районі розстріляли з вогнепальної зброї чоловіка.

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