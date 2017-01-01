У поліції повідомили подробиці гучного вбивства у Києві
- Сьогодні, 09:55
-
Розсилка
Вбивство у Києві
Стрілок зник із місця події автомобілем «Ауді» червоного кольору
О 8:16 у чергову частину столичної поліції надійшло повідомлення від перехожого, який розповів: на вулиці Михайла Гришка невідомий із автомобіля «Ауді» зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав у напрямку проспекту Петра Григоренка.
Про це повідомляють в ГУ поліції Києва.
Попередньо встановлено, що потерпілий отримав смертельне вогнепальне поранення в спину.
На місці працюють слідчо-оперативні групи Дарницького та Головного управлінь поліції.
Правоохоронці розшукують стрільця.
У столиці введено план «Перехоплення».
Раніше ЗМІ повідомили, що у Києві в Дарницькому районі розстріляли з вогнепальної зброї чоловіка.