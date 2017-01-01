У поліції повідомили подробиці гучного вбивства у Києві

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Вбивство у Києві

Стрілок зник із місця події автомобілем «Ауді» червоного кольору

О 8:16 у чергову частину столичної поліції надійшло повідомлення від перехожого, який розповів: на вулиці Михайла Гришка невідомий із автомобіля «Ауді» зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав у напрямку проспекту Петра Григоренка.

Про це повідомляють в ГУ поліції Києва.

Попередньо встановлено, що потерпілий отримав смертельне вогнепальне поранення в спину.

На місці працюють слідчо-оперативні групи Дарницького та Головного управлінь поліції.

Правоохоронці розшукують стрільця.

У столиці введено план «Перехоплення».

Раніше ЗМІ повідомили, що у Києві в Дарницькому районі розстріляли з вогнепальної зброї чоловіка.