У поліції повідомили подробиці стрілянини у Кропивницькому

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У підозрюваних при затриманні вилучили зброю та набої

Поліція Кропивницького повідомила про ще одного чоловіка, який отримав поранення ніг у сутичці сьогодні вранці.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області.

«У даний час поліцейським стало відомо про ще одного потерпілого. Чоловік звернувся за допомогою до лікарів через поранення ніг», - йдеться у повідомленні.

Відповідно, кримінальне правопорушення перекваліфіковано на замах на вбивство двох осіб. Також до ЄРДР внесено інформацію за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

В прес-службі патрульної поліції України повідомили, що, за словами очевидців, зловмисників було четверо.

«Повідомлення про стрілянину на вулиці Габдрахманова надійшло службі 102 близько 9-ї години ранку 21 лютого. На місці події очевидці розповіли: «Два автомобілі Lexus заблокували припаркований автомобіль Міtsubishi. Із Lexus вийшли 4 особи, які розбили вікна авто Міtsubishi й, погрожуючи зброєю, витягли звідти чоловіка. Вони стріляли, а потім сіли в Lexus і зникли у невідомому напрямку», - зазначили в патрульній поліції.

Отримавши орієнтування на два автомобіля Lexus, патрульні невдовзі помітили схожі машини, що саме заїжджали у житловий двір на вулиці Башкирській. Ймовірні нападники пересіли у авто Honda й продовжили рух.

«Вже за декілька хвилин вказаний транспортний засіб зупинили на виїзді з міста. У салоні Honda перебувало 3 чоловіків. Їх одразу затримали, застосувавши спецзасіб - кайданки. Під час поверхневої перевірки у салоні авто виявили предмети, схожі на АКС, помпову рушницю та набої», - поінформували у відомстві.

Як повідомлялося, сутичка зі стріляниною сталася сьогодні близько 9.30 у Кропивницькому. В результаті місцевий мешканець отримав вогнепальне і ножове поранення, його було госпіталізовано. Працівники патрульної поліції та спецпідрозділів ГУНП в області затримали зловмисників. Під час огляду автомобіля затриманих було вилучено дві одиниці зброї – мисливський карабін та помпову рушницю.