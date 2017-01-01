У поліції прокоментували вбивство біля McDonald's у Києві

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Речник столичної Нацполіції Оксана Блищик розповіла, що відповідь на питання про причини смерті молодика дасть експертиза

Столична поліція чекає на результати судово-медичної експертизи у справі щодо смерті чоловіка біля McDonald's у Києві 29 квітня. Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла речник столичної поліції Оксана Блищик.

«Чекаємо на судово-медичну експертизу, щоб зрозуміти, від чого помер той чоловік. Тільки судмедекспертиза може сказати це», - сказала вона.

Як повідомляв «Київ. Оперативний», 29 квітня у столиці біля закладу харчування McDonald’s, що розташований на метро Мінській, сталося вбивство. У двох молодих людей виник конфлікт на ґрунті куріння в громадському місці. В результаті конфлікту, один молодий чоловік вдарив іншого кулаком в область голови, від чого чоловік помер на місці. Після цього злочинець зник.