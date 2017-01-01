У поліції розповіли подробиці смертельної стрілянини на Житомирщині

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Силовики заперечили, що конфлікт має зв’язок із видобутком бурштину

Конфлікт із застосуванням зброї, внаслідок якого 1 людина загинула, стався в Олевську на Житомирщині через небажання жителів Львівської області платити за вхід на дискотеку у місцевому барі.

Про це під час брифінгу розповів начальник головного управління Нацполіції в Житомирській області В’ячеслав Печененко.

«Жителі Львівської області посварилися з місцевими через те, що не захотіли платити за те, що знаходитися у цьому закладі (в одному з барів міста Олевська – ред.). На даний час постраждалі знаходяться під охороною, вони є учасниками цього конфлікту. Частина учасників конфлікту – приїжджі зі Львівської області – вони залишили місце події, всі транспорті засоби встановлені, зараз проводяться оперативні заходи щодо їх затримання», – зазначив Печененко.

При цьому він заперечив, що конфлікт має зв’язок із видобутком бурштину.

«Можливо, після проведення слідчих дій буде встановлено, що вони (приїжджі жителі Львівської області – ред.) мають відношення до питань. Але весь конфлікт виник на побутовому грунті, і вони захотіли вирішити його у такий спосіб», – уточнив Печененко.

Головний поліцейський Житомирщини також повідомив, що наразі тривають заходи щодо встановлення видів застосованої зброї.

«Зараз проводяться заходи щодо встановлення цієї зброї, але по гільзам і кулям, які залишилися на місці події, встановлено, що це була як вогнепальна зброя, травматична, помпова зброя, так було застосування й однієї з гранат РГД-5», – зазначив він.

Нагадаємо, що у ніч проти понеділка, 16 січня, в центрі міста Олевськ на Житомирщині стався збройний напад на місцевих жителів. Невідомі з пістолетами та гвинтівками відкрили вогонь по молодих людях, які стояли поблизу однієї з кав'ярень і парковки, а також кинули у натовп гранату. Внаслідок цього семеро людей зазнали поранень і одна загинула.

Потім на центральній площі Олевська зібралися близько 300 місцевих жителів, які вимагали у правоохоронців провести справедливе розслідування нічної стрілянини.