Вночі на Житомирщині сталася стрілянина: є жертви

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Унаслідок події 6 осіб поранені, один загинув

16 січня близько 1 години ночі до поліції надійшло повідомлення про сутичку між кількома десятками чоловіків із застосуванням зброї на центральній площі м. Олевськ Житомирської області. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Житомирській області.

На місце події виїхали та працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Олевського ВП, експерти вибухотехнічної служби та спецпідрозділ ГУНП.

За попередньою інформацією, конфлікт виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних розбірок між місцевими жителями та приїжджими зі Львівщини.

У результаті вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району та ще троє – львів’яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги. Поранені госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

Поліція розпочала кримінальне провадження і ретельно документує усі обставини. Попередня правова кваліфікація події - Замах на вбивство (ст.15 та ст. 115 ККУ), ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. На даний час уже встановлено частину учасників конфлікту та усі їх транспортні засоби. Тривають подальші дії.