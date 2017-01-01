У Порошенка хочуть зустрітись з Трампом раніше, ніж Путін

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На думку Березенка перша зустріч Порошенка і Трампа може відіграти визначальну роль у формуванні позиції Білого дому щодо України

Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що для української влади важливо провести двосторонню зустріч із Трампом до його зустрічі з лідером РФ.

«Поки що ми на кілька кроків попереду Росії. Вже відбулось дві двосторонні телефонні розмови, зустріч із віце-президентом Майком Пенсом у Мюнхені. Держсекретар Тіллерсон і наш міністр закордонних справ Клімкін провели переговори в Штатах у рамках підготовки до зустрічі президентів. Ми формально виконали весь блок протокольних дій, щоб ця зустріч відбулась якомога швидше», - зазначив політик.

На думку соратника Порошенка ця зустріч може відіграти визначальну роль у формуванні позиції Білого дому щодо України.

«Ми прекрасно розуміємо, за що боремось. У нас дуже гарні там союзники: Ліндсі Грем, Джон Маккейн, які мають серйозні позиції в Сенаті, дуже багато інших конгресменів», - підкреслив заступник голови фраккції БПП.

Як відомо, не тільки БПП шукає «виходи на Трампа». Представники інших політичних сил в Україні також намагаються «провести зустрічі» з американським президентом.

«Візьмімо як приклад Артеменка (народний депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко, який через американських посередників, у тому числі екс-радника Дональда Трампа Майкла Флінна, передав адміністрації США план розв’язання конфлікту в Україні. – «Главком»). Приїжджає якийсь депутат, правдами і неправдами зустрічається з кимось з американського політикуму, не координує ці зустрічі з українським посольством, але заявляє, що виступає від імені української влади. При цьому він пропонує діаметрально протилежні речі, ніж офіційний Київ», - розповів соратник президента.

«Відповідно Україна замість того, щоб посилювати свої позиції, починає виправдовуватися і знімати напруження після публікацій у різних американських виданнях. Саме про це й казав Андрій Футей: будь ласка, ведіть послідовну лінію. На сьогодні політики, які їдуть до США, працюють із різними тамтешніми компаніями і інститутами, на жаль, не займаються промоушеном країни, а підносять себе як можливих кандидатів у владу після дочасних виборів», - прокоментував ситуацію Березенко.