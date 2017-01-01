У Порошенка нагадали, що Вашингтон має зобов’язання перед Києвом

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Фото: Станіслав Груздєв / «Главком» Костянтин Єлісєєв

Єлісєєв нагадав США про Будапештський меморандум

В Адміністрації президента вважають, що США стали гарантом української незалежності, і це накладає на них певні зобов’язання.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

Він зазначив, що Адміністрація президента буде тільки вітати, якщо США будуть залучатись до процесу встановлення миру на Донбасі.

«Головне, щоб переговорний формат був ефективним. Але в цьому форматі обов’язково має бути Росія. Якщо буде згода всіх учасників формату та Вашингтону або якоїсь іншої країни, яка захоче долучитись до цього формату, ми це завжди будемо вітати. Але наразі Штати досі визначаються. І ми чекаємо на рішення американської сторони щодо людини, яка буде на щоденній основі опікуватись українським досьє і з якою можна буде координувати позиції, в тому числі, через Нормандський формат», - сказав він.

Єлісєєв нагадав, що Вашингтон має зобов’язання перед Києвом.

«Повторю, що ми не ходимо і не шукаємо всюди подачки. Ми вважаємо, що Україна – це історія успіху. І щоб США стали співавторами цього успіху, ми розраховуємо, що вони допоможуть. І давайте не забувати, що у Штатів є певна відповідальність перед Україною – я маю на увазі Будапештський меморандум. На мій погляд, за всі часи незалежності Україна зробила більший внесок у справу мира і безпеки, ніж отримала. США є гарантом нашої незалежності, і це накладає на них певні зобов’язання», - заявив заявив заступник глави Адміністрації президента.

За його словами, Америка може стати великою, якщо країни Центральної і Східної Європи, передусім Україна, також будуть процвітаючими і європейськими.

«Я так не вважаю. Вони обрали нового президента, який сформував для себе певні пріоритети і намагається виконувати свою передвиборчу програму. Треба було до цього бути готовим. Для мене і президента принципово, щоб допомога на збільшення обороноздатності України не зменшувалась, а навпаки збільшувалась. Ми вважаємо, що Америка може стати великою, якщо країни Центральної і Східної Європи, передусім Україна, також будуть процвітаючими і європейськими. Це буде елементом виконання мрії президента Трампа», - вважає Єлісєєв.

Нагадаємо, Єлісєєв вважає, що процес переговорів на різних рівнях в Нормандському форматі продемонстрували, що в України, Франції і Німеччини є спільна позиція щодо змісту і наповнення дорожньої карти імплементації Мінських угод, але є, м’яко кажучи, особливості російської сторони, яка поки що не готова сприйняти ту послідовність дій, яку пропонують всі інші.

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