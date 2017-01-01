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    У пожежі в столичній багатоповерхівці загинула дитина

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    Під час виникнення пожежі в квартирі нікого з дорослих не було

    У Києві 7 березня приблизно о 16:00 сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку на 6 поверсі в одній із квартир по вул. Зодчих, яка призвела до загибелі дитини. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

    «Як виявилось, займання виникло в однокімнатній квартирі. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували хлопчика 2009 року, якого з підозрою на отруєння продуктами горіння передали медичній службі. На жаль, в кареті швидкої допомоги дитина померла. Під час виникнення пожежі в квартирі з дорослих нікого не було», - сказано у повідомленні.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

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