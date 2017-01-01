У Запоріжжі посеред вулиці покинули немовля

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Дитину покинули біля школи

Вранці 8 березня біля школи №110, що у Комунарському районі Запоріжжя, було знайдено новонароджену дитину, загорнуту у рушник. Про це повідомила прес-офіцер патрульної поліції Юлія Шеймухова.

Малюка знайшов собака. Жінка вранці вигулювала домашню тварину, той підбіг до згортку. Вона одразу викликала поліцію.

Патрульні, які прибули на місце події, обстежили дитину та викликали лікарів «швидкої», а також слідчих разом із кінологами. Немовля було живим, але з наявними слідами переохолодження.

У дитини була розірвана та не оброблена пуповина. Жодних травм не виявлено. Кінолог із собакою знайшли слід чоловіка та жінки, які вели від місця пригоди до гаражів. Наразі обставини інциденту з’ясовуються.

Як повідомлялося, тіло чоловіка виявили у каналізаційному колодязі у Коростені.