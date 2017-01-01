У «Пробігу під каштанами» в Києві взяли участь 10 тисяч людей

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«Пробіг під каштанами» – 2017

Мета цьогорічного забігу - збір коштів на закупівлю обладнання в Центр дитячої кардіології та кардіохірургії

Мер Києва Віталій Кличко дав старт та взяв участь у благодійному, ювілейному «Пробігу під каштанами». Про це повідомляє прес-служба очільника столиці.

Кличко відзначив, що дуже добре, коли щороку в столиці збираються тисячі людей, аби пробігти благодійний забіг 5 км. Він зауважив, що люди роблять це не лише заради змагань, а й для того, щоб надати допомогу тим, хто її потребує. Віталій Кличко нагадав, що мета цьогорічного забігу - збір коштів на закупівлю обладнання в Центр дитячої кардіології та кардіохірургії.

Мер Києва зауважив, що найголовніше, що має людина - це здоров'я. «І спорт дозволяє його підтримувати на належному рівні. Тож я радий, що кількість людей, які долучаються до занять спортом у столиці, щороку зростає. І це символічно, що саме в Дні Києва в столиці відбувається 9 спортивних заходів. Київ - стає спортивним містом», - наголосив він.

Кличко привітав всіх з Днем Києва та подякував кожному, хто сьогодні долучився до ювілейного «Пробігу під каштанами». В забігу взяли участь понад 10 тисяч учасників. Усього в програмі було п’ять забігів: для спортсменів, забіг мужніх, пробіг в ходунках, дитячий забіг і благодійний.

Після фінішу Віталій Кличко розповів, що всю дистанцію поруч з ним біг чоловік до якого всі зверталися «Андрійович» і якому 70 років. «Тому я хочу передати привіт всім, хто зараз сидить на дивані. Вставайте і приходьте сюди. Я дуже радий, що Київ стає спортивною столицею і так багато спортивних подій в місті відбувається», - додав він.

Віталій Кличко також висловив вдячність ветеранам АТО, які також брали участь в забігу. «Вони ризикували життям, захищали Україну, не ховалися, деякі повернулися з пораненнями. І ми маємо робити все, щоб вони відчували турботу про себе. І я вдячний, що хлопці взяли участь в забігу», - сказав мер Києва.

Віталій Кличко вручив нагороди учасникам забігу мужніх.

«Пробіг під каштанами» – наймасштабніша спортивно-благодійна акція в Україні. Відбувається щорічно, починаючи з 1993 року. Останніми роками кошти, зібрані під час «Пробігу під каштанами», спрямовуються на придбання життєво необхідного медичного обладнання для Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Починаючи з 2002 року учасники «Пробігу під каштанами» почали підтримувати Центр та зібрали понад $380 000, на які було закуплено необхідні клініці обладнання та витратні матеріали.

Нагадаємо, у квітні Кличко взяв участь у благодійному забігу Київського міжнародного півмарафону, який відбувся в столиці.

Як повідомлялося, під час святкування Дня Києва та Дня столиці 27-28 травня громадський транспорт змінить роботу відповідно до програми проведення загальноміських заходів.