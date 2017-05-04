У Путіна є нова секретна зброя в Сирії, - Foreign Policy

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Поки неясно, яка конкретна роль і точна чисельність нових бригад Кремля

Президент РФ Володимир Путін «розмістив в Сирії унікальне російську зброю - кілька підрозділів чеченських і інгушських коммандос родом з неспокійного російського Північного Кавказу», - пише в статті для Foreign Policy Ніл Хауер, старший розвідувальний аналітик SecDev Group (Канада).

«Це присутність, що розширюється, дозволяє Кремлю нарощувати свою роль у впливі на події на місцях в момент, коли він «обкопується», маючи намір залишитися тут надовго. Можливо, подібні сили відіграють ключову роль з точки зору стримування будь-яких дій режиму Асада, які були б шкідливі для масштабніших інтересів Москви на Близькому Сході, а також забезпечують Кремлю дуже ефективний метод проекції сили при знижених політичних витратах», - йдеться у статті.

«Поки неясно, яка конкретна роль і точна чисельність нових бригад Кремля. У перших повідомленнях відкритих джерел з місць стверджувалося, що в грудні було розміщено близько 500 чеченців, а за деякими оцінками, їх було в цілому 300-400 осіб. Є відомості, що чисельність інгушів дещо менше - близько 300. Хоча вони називаються «військовою поліцією», ці підрозділи, за деякими даними, набрані з елітних спецназовскіх формувань в чеченських озброєних силах і використовуються в ролі, яка далеко не вичерпується звичайної охороною тилів, типовою для таких підрозділів: чергування на блокпостах, розподіл гуманітарної допомоги, охорона баз і навіть координація оборони проурядових оплотів з силами режиму», - пише Хауер.

«Вважаю, це ознака, що Москва неохоче визнає, що загрузла в цій трясовині», - говорить Марк Галеотті, старший науковий співробітник Institute of International Relations (Прага).

Використовувані в гібридній цивільно-військової ролі, здатні проводити операції широкого спектра, ці бригади стали для Кремля «паличкою-виручалочкою» в розгортанні, коли він намагається самоствердитися на кількох театрах бойових дій за кордоном», - пише Хауер.

На думку автора, Москва цінує ці бригади не тільки за боєздатність: втрати в Сирії серед північнокавказького контингенту навряд чи спровокують народне невдоволення в Росії, так як «в російському суспільстві глибоко вкоренилася образа на уродженців Північного Кавказу, особливо чеченців, після двох воєн в 1990-х і численних терактів в пізніший період».

«Якщо говорити цинічно, [Путіну було б набагато простіше], якби в Сирії гинули чеченці чи інші з Кавказу, ніж люди з інших регіонів Росії», - говорить Григорій Шведов, редактор сайту «Кавказький вузол».

На закінчення Хауер прогнозує: «Північнокавказькі батальйони, хоча їх роль навряд чи набагато розшириться в доступному для огляду майбутньому, залишаться передовими загонами в масштабній стратегії Москви щодо розширення її впливу в Сирії».