У Путіна відповіли на претензії Лукашенка

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Лукашенко і Путін

Кремль наполягає, що жодних домовленостей з Білоруссю не порушував

Створення прикордонних зон з Білоруссю некоректно порівнювати з порушенням міжнародних зобов'язань. Таке повідомлення поширила прес-служба президента Росії.

«Порівнювати це з порушенням міжнародних зобов'язань, – ми вважаємо це некоректним, і ми не можемо погодитися з Олександром Григоровичем (Лукашенком. – Ред.)», – зазначили в прес-службі.

«Президент Білорусі також виступив із низкою критичних ситуацій щодо введення прикордонного режиму. Це не так, ніякого прикордонного режиму не запроваджувалося. Йдеться про введення прикордонних зон у прилеглих до кордону районах», – йдеться в повідомленні прес-служби. У ньому наголошується, що жодних наслідків від запровадження прикордонних зон для громадян Росії і Білорусі не буде.

У прес-службі президента Росії також висловили здивування з приводу слів Лукашенка про відкриття кримінальної справи щодо голови Росспоживнагляду Сергія Данкверта. «Ми дивуємося у зв'язку з таким рішенням», – сказали в прес-службі.

Як повідомлялось, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію в тому, що вона «поставила хрест на міждержавних домовленостях із Білоруссю», зокрема стосовно кордону між двома країнами, видавши накази про створення прикордонних зон.