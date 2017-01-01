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Президент Білорусі заявив, що його країна не має наміру жертвувати своєю незалежністю за жодної ситуації

На думку президента Білорусі Олександра Лукашенка, загострення відносин з Росією пов'язане з побоюваннями Москви, що Мінськ вийде з-під впливу РФ і приєднається до західного світу. Крім того, Лукашенко звинуватив Росію в порушенні міжнародних договорів у зв'язку з рішенням про встановлення прикордонної зони.

Про це він заявив на прес-конференції, передає російський «Інтерфакс».

«Загострення (у відносинах з РФ. – Ред.) відбувається тому, що у Росії з'явилася настороженість, що Білорусь піде на Захід», – сказав Лукашенко.

Він наголосив, що його країна не має наміру жертвувати своєю незалежністю за жодної ситуації.

«Навіщо хапатися за живе, навіщо нас брати за горло? Зрозуміло, що без російської нафти ми обійдемося», – сказав білоруський президент, додавши, що Білорусь усе одно знайде вихід.

«Існують міждержавні договори і угоди, і один якийсь міністр, нехай навіть сильний, ФСБшник та інше, одним розчерком пера поставив хрест на всіх домовленостях, видавши свій наказ», – заявив президент Білорусі.

При цьому Лукашенко зазначив, що Білорусь, у свою чергу, не порушила жодного договору з Росією.

Як повідомлялося, Росія встановила прикордонну зону з Білоруссю по межах Псковської, Смоленської та Брянської областей. Як випливає з трьох наказів ФСБ РФ, таке рішення ухвалене з метою «створення необхідних умов охорони державного кордону Російської Федерації». Як пояснили в Москві, рішення створити прикордонну зону на кордоні з Білоруссю пов'язане з рішенням Мінська запровадити п'ятиденний безвізовий режим для громадян Євросоюзу і США.

Представник МЗС Білорусі Марія Ваньшина заявила, що Росія не попередила республіку про своє рішення встановити прикордонну зону.

Джерело в АП Росії також засумнівалося в тому, що Білорусь може вийти зі складу Євразійського економічного союзу й Організації договору про колективну безпеку. Раніше про таку можливість повідомили ЗМІ з посиланням на неназване джерело.

Глава думського комітету у справах СНД Леонід Калашников зазначив, що «у зв'язку із загостренням міграційної проблеми» пропускні пункти створюють і країни ЄС, зокрема держави Шенгенської угоди.

Раніше, 9 січня 2016 року, президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який дозволить громадянам 80 країн, у тому числі США і всіх держав ЄС, перебувати в країні без візи протягом п'яти днів.