У Путіна з'явився конкурент: росіяни поважають та довіряють одіозному Кадирову – опитування

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24% росіян заявили, що довіряють Кадирову, ще 23% зізналися, що відчувають до нього симпатію

Майже половина росіян – 42% – поважає президента Чечні Рамзана Кадирова. Про це свідчать результати опитування ВЦДГД (Всеросійського центру дослідження громадської думки. – «Главком»).

Крім того, 24% респондентів заявили, що довіряють Кадирову, ще 23% зізнались, що відчувають до нього симпатію.

Байдуже до політика ставиться 16% росіян, і ще 18% зізналися, що політик викликає у них негативні емоції – страх, ненависть, розчарування тощо.

Як повідомлялось, у березні рейтинг схвалення діяльності президента РФ Володимира Путіна становив 82%.