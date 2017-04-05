«Он вам не Димон»: рейтинги російської влади відчутно впали – дослідження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рейтинг Медведєва обвалився на 10% за місяць

В Росії показники довіри до влади впали. Про це свідчать результати дослідження «Левада-центру», що відображає ставлення народу до керівництва країни у березні.

Стрімко обвалився рейтинг прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Якщо у лютому його діяльність схвалювали 52% опитаних, то в березні – 42%. Натомість кількість тих, хто не схвалює роботу очільника уряду РФ, підскочила до 57%.

Впродовж минулого року його роботу на посаді глави уряду РФ схвалювало понад половину росіян. З аналогічними показниками довіри він увійшов у поточний рік, однак уже за місяць втратив 1% прихильників.

Погіршилось ставлення росіян не лише до Медведєва – загалом діяльність Кабінету міністрів схвалює дедалі менше опитаних – таких нині лише 43% проти 49% у лютому.

Трохи менше критики пролунало на адресу Держдуми – в її роботі за місяць розчарувалось лише 4%: якщо у лютому роботу держоргана схвалювало 42%, то у березні – лише 38% респондентів.

Дещо втратив довіру своїх громадян навіть обожнюваний ними президент РФ Путін. У березні його рейтинг становив 82% проти 84% у лютому та 85% у січні.

Однак навіть у випадку Путіна говорити про однозначну довіру всіх 82% росіян не доводиться. На запитання про політиків та громадських діячів, яким довіряєте найбільше, прізвище російського президента назвали 52% громадян.

Як повідомлялося, у неділю, 26 березня, майже в сотні міст Росії було проведено антикорупційну акцію. Одна з вимог протестів у Росії – розслідувати можливу причетність прем'єр-міністра країни Дмитра Медведєва до корупційних схем.