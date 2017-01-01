У путінських «вовків» з’явилися проблеми з в'їздом до Польщі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр «Хірург» Залдостанов

На кордоні путінських байкерів перевіряли і відправляли додому

Олександр «Хірург» Залдостанов, лідер скандальних російських байкерів клубу «Нічні вовки», відомих своєю підтримкою анексії Криму та агресії на Донбасі, на прес-конференції в Бресті розповів про проблеми при в'їзді до Польщі.

«У цьому році наша акція («Дороги Перемоги - на Берлін», - ред.) розвивається таким же драматичним шляхом, як і в попередні роки. Сьогодні у мене є інформація про те, що наша колона, яка стартувала з Калінінграду (раніше Кеніґсберґу – ред.) в Бранево, була зупинена», - наводить його слова Sputnik-Білорусь.

«Польські прикордонники звіряли кожен мотоцикл по номеру, щоб знайти «Нічних вовків», і розгортали їх з кордону», - зазначив Зладостанов.

Акція вовків стартувала 27 квітня з байк-центру в Москві.

У 2016 році байкери клубу «Нічні вовки», які здійснювали мотопробіг «Дороги Перемоги», не змогли перетнути білорусько-польський кордон. У 2015 році за день до початку мотопробігу «Нічних вовків» за маршрутом Москва-Берлін польська, чеська та німецька влада заявили, що не пустять байкерів на територію своїх країн.

Нагадаємо, Держприкордонслужба України відстежує переміщення російських байкерів, які влаштували черговий мотопробіг по Європі, а також інших осіб, які можуть спробувати в'їхати до України для дестабілізації ситуації під час травневих свят.

Джерело: Коммерсант