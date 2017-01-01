У п'ятницю туман пошириться на північ та захід країни

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На сході країни туман не передбачається, але можливі сильні пориви вітру

У п'ятницю, 10 березня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +8...+10 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, тільки у Львівській, Івано-Франківській області та Закарпатті місцями невеликі опади, вдень місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+6 градусів, вдень +4...+10 градусів, у Закарпатті +8...+13 градусів.

У Карпатах вночі місцями опади, вдень місцями невеликі опади, температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +6...+13 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки вдень у Вінницькій області місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +7...+14 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Донецькій області місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +7...+13 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вдень в Одеській області дощ, у Миколаївській області невеликий дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Запорізькій області місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +6...+13 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +10...+15 градусів.