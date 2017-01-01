У резиденції Любомира Гузара почалися приготування до похорону

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Фото: ТСН Біля будинку Любомира Гузара вже тривають роботи

Люди вже несуть квіти до будинку Блаженнішого

У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону. Тим часом люди вже почали нести квіти до будинку.

Про це повідомляє «ТСН».

«В резиденції йде генеральне прибирання, всередину нікого не пускають. Також облагороджують територію навколо будинку. Тіло Блаженнішого привезуть завтра вранці і завтра ж відбудеться заупокійне богослужіння», - зазначає телеканал.

Сусіди Любомира Гузара кажуть, що в останній раз бачили його на Різдво, коли він запросив їх на святкову вечерю. Вони ж стверджують, що Гузар був хворий на цукровий діабет.

Варто відзначити, що минулого року провулок, на якому розташована резиденція, був перейменований з провулку Боженка в провулок Гузара, на честь Блаженнішого. Це відбулося за ініціативою місцевих депутатів, сам Любомир Гузар був категорично проти.

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