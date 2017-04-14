У результаті удару «матері всіх бомб» в Афганістані вбито 82 бойовиків

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wikipedia.org GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast

Бомба зруйнувала три підземних тунелі терористів

В результаті авіаудару США по позиціях терористичного угрупування «Ісламська держава» в Афганістані 13 квітня загинули 82 людини. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на губернатора афганської провінції Нангархар.

Раніше влада Афганістану повідомляли про 36 загиблих. NYT підкреслює, що ці дані з'явилися майже відразу після удару, і були неповними. В ІГ повідомили про відсутність втрат в результаті авіаудару «матері всіх бомб».

США скинули найпотужнішу неядерну бомбу на позиції ІГ в Афганістані 13 квітня. Вага бомби становить 9,5 тони. Удар з використанням «матері всіх бомб» став її першим використанням в бою після розробки і випробувань в 2003 році.

Повідомлялося, що в результаті удару були зруйновані три підземних тунелі терористів, а також склад зі зброєю і боєприпасами. Влада Афганістану підкреслили, що удар був заздалегідь узгоджений з афганським військовим командуванням. В результаті нього серед мирного населення ніхто не постраждав.

Джерело: Дождь