У РФ заперечують обстріл українського військового літака

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Співробітник підрозділу охорони російської бурової платформи подав чотири світлових сигналу з «сигнального» пістолета, стверджують в Росії

У штабі російського Чорноморського Флоту категорично заперечили обстріл українського літака Ан-26, Про це заявив представник штабу ЧФ РФ, передає РІА «Новости».

Як заявив представник штабу ЧФ РФ, український літак ЗСУ Ан-26, бортовий №53, скоїв два провокаційних заходи на гранично низькій висоті на російські бурові вишки «Таврида» і «Крим-1» у Чорному морі.

«Під час другого заходу українського Ан-26, для запобігання можливої авіакатастрофи через зіткнення з щоглою вишки, співробітник підрозділу охорони бурової платформи подав чотири світлових сигналу з «сигнального» пістолета», - підкреслили в ЧФ РФ, зазначивши, що ніякої загрози літаку не було.

Нагадаємо, під час здійснення тренувального польоту у морській економічній зоні України, у районі Одеського газового родовища з раніше захоплених РФ бурових вишок зі стрілецької зброї був обстріляний транспортний літак Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ан-26.