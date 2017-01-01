У Міноборони розповіли подробиці обстрілу українського військового літака над Чорним морем

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Екіпажем було виявлено і зафіксовано роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, що зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони

Сьогодні, 1 лютого 2017 року, під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, у районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Російською Федерацію бурових вишок зі стрілецької зброї було обстріляно транспортний літак Військово-морських сил Збройних сил України Ан-26. Про це повідомив міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак.

Внаслідок обстрілу літаку було завдано ушкоджень. Екіпаж літака при цьому не постраждав, Ан-26 продовжив виконання польотного завдання.

Крім того, екіпажем було виявлено і зафіксовано роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, що зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони.

Після повернення літального апарату на аеродром під час зовнішнього огляду повітряного корабля виявлено 3-см кульовий отвір – наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї.

Раніше про обстріл транспортного літака поблизу Одеси сповістив прес-секретар президента Святослав Цеголко.