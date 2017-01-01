  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Міноборони розповіли подробиці обстрілу українського військового літака над Чорним морем

    • Сьогодні, 17:57
    • Розсилка

    Екіпажем було виявлено і зафіксовано роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, що зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони

    Сьогодні, 1 лютого 2017 року, під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, у районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Російською Федерацію бурових вишок зі стрілецької зброї було обстріляно транспортний літак Військово-морських сил Збройних сил України Ан-26. Про це повідомив міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак.

    Внаслідок обстрілу літаку було завдано ушкоджень. Екіпаж літака при цьому не постраждав, Ан-26 продовжив виконання польотного завдання.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Міноборони розповіли подробиці обстрілу українського військового літака над Чорним морем
    У Міноборони розповіли подробиці обстрілу українського військового літака над Чорним морем
    У Міноборони розповіли подробиці обстрілу українського військового літака над Чорним морем
    У Міноборони розповіли подробиці обстрілу українського військового літака над Чорним морем
    У Міноборони розповіли подробиці обстрілу українського військового літака над Чорним морем

    Крім того, екіпажем було виявлено і зафіксовано роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, що зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони.

    Після повернення літального апарату на аеродром під час зовнішнього огляду повітряного корабля виявлено 3-см кульовий отвір – наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї.

    Раніше про обстріл транспортного літака поблизу Одеси сповістив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

    Читайте також
    обстріл літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ