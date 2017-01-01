У Рівному біля приватного будинку стався вибух

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Перший заступник голови Рівненської ОДА Юрій Приварський

Згорів автомобіль першого заступника голови Рівненської ОДА

Вибух у дворі приватного будинку на вул. Вербовій, 101 пролунав близько 4:00.

Про це повідомляють у відділі комунікації управління Нацполіції у Рівненській області.

«Сьогодні близько 4:00 у Рівному згорів автомобіль першого заступника голови ОДА Юрія Приварського. Як повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, вибух у дворі приватного будинку на вул. Вербовій, 101 пролунав близько 4-ї години. Зясувалося, що загорівся і вибухнув автомобіль Renault Zoe», – повідомили у поліції.

Власник авто деталі інциденту не коментує. Також не висловлює жодної з версій, хто міг це зробити. Єдине зазначає, що автомобіль не був застрахований.

Нагадаємо, в ніч на 11 квітня у центрі Києва встався вибух.