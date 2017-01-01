У Рівному чоловік вдарив ножем дружину, вчинив ДТП, побив поліцейського та сам збирався застрелитись

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Злочинця затримали патрульні, коли той скоїв ДТП

В одному з ресторанів Рівного вчора о 22:00 розігралась сімейна драма. Чоловік приревнував дружину та накинувся на неї з ножем, повідомляє відділ комунікації управління Нацполіції у Рівненській області.

Відвідувачі намагалися зупинити нападника, проте він встиг нанести кілька поранень постраждалій. Жінку забрала «швидка». Постраждала знаходиться у реанімації.

Нападника затримали патрульні, коли той скоїв ДТП. Під час затримання чоловік напав на патрульного та вимагав дати йому пістолет, щоб вчинити самогубство. Ревнивця затримали.

Як повідомлялось, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 72-річної жительки с. Вовчинець Козятинського району, яка загинула від укусів собак.