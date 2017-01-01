У Росії вдруге за день скоєно напад на відомого блогера
- Сьогодні, 18:19
-
Розсилка
Блогер Ілля Варламов
Спочатку Варламова облили зеленкою
У Ставрополі (Росія) вдруге за день напали на блогера Іллю Варламова.
Блогер повідомив, що його машину переслідує і таранить біла «Пріора». «Нас переслідують, таранять машину, вже напали такого бандитського вигляду люди», - сказано на його сайті varlamov.ru.
Крім того, його знову облили зеленкою.
За твердженням Варламова, на нього напали «бандити» з житлового комплексу «Перспективний».
На сайті опублікований відеозапис другого нападу.
Вранці 26 квітня на Варламова напали біля аеропорту в Ставрополі. У нападі брали участь кілька осіб; вони облили його зеленкою і кілька разів ударили.