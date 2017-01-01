У Росії вдруге за день скоєно напад на відомого блогера

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Блогер Ілля Варламов

Спочатку Варламова облили зеленкою

У Ставрополі (Росія) вдруге за день напали на блогера Іллю Варламова.

Блогер повідомив, що його машину переслідує і таранить біла «Пріора». «Нас переслідують, таранять машину, вже напали такого бандитського вигляду люди», - сказано на його сайті varlamov.ru.

Крім того, його знову облили зеленкою.

За твердженням Варламова, на нього напали «бандити» з житлового комплексу «Перспективний».

На сайті опублікований відеозапис другого нападу.

Вранці 26 квітня на Варламова напали біля аеропорту в Ставрополі. У нападі брали участь кілька осіб; вони облили його зеленкою і кілька разів ударили.