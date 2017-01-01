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    У Росії вдруге за день скоєно напад на відомого блогера

    • Сьогодні, 18:19
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    Блогер Ілля Варламов
    Блогер Ілля Варламов

    Спочатку Варламова облили зеленкою

    У Ставрополі (Росія) вдруге за день напали на блогера Іллю Варламова.

    Блогер повідомив, що його машину переслідує і таранить біла «Пріора». «Нас переслідують, таранять машину, вже напали такого бандитського вигляду люди», - сказано на його сайті varlamov.ru.

    Крім того, його знову облили зеленкою.

    За твердженням Варламова, на нього напали «бандити» з житлового комплексу «Перспективний».

    На сайті опублікований відеозапис другого нападу.

    Вранці 26 квітня на Варламова напали біля аеропорту в Ставрополі. У нападі брали участь кілька осіб; вони облили його зеленкою і кілька разів ударили.

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