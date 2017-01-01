У Росії вирішили, що суд Лондона зобов'язав Київ погасити «борг Януковича»

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Янукович позичив у Путіна 3 млрд доларів напередодні своєї втечі до Росії

Нагадаємо, Київ планує подати апеляцію на рішення лондонського суду

В Мінфіні РФ заявили, що Високий Суд Лондона в середу прийняв остаточне рішення про те, що Україна зобов'язана виплатити Росії номінальну вартість єврооблігацій в сумі 3 млрд доларів, а також відповідну суму нарахованих відсотків.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну Росії.

Таким чином, зазначає Мінфін РФ, «суд виніс остаточне рішення, яке зобов'язує Україну виплатити Росії борг за єврооблігаціями в повному обсязі».

«Будь-яких додаткових слухань з даного питання в Високому суді Лондона не передбачається», - йдеться в повідомленні міністерства.

Як повідомлялося, в середу Високий суд Лондона схвалив прискорений розгляд позову РФ до України щодо євробондів на 3 млрд доларів.

Він відкинув усі аргументи української сторони, в тому числі зняв з РФ звинувачення в політичному тиску на Україну.

Міністр фінансів Олександр Данилюк коментуючи це рішення заявив, що це лише перший етап та Україна має право на апеляцію.

За словами міністра, на прохання українських юристів суд погодився заморозити це рішення до наступного засідання, яке відбудеться «не раніше кінця квітня».

Данилюк наголосив, що ухвала Високого суду не враховує важливі фактори - економічну та військову агресію з боку РФ.

«Рішення не визнає обґрунтованості позиції та аргументів України у цій справі. Ми з повагою ставимося до цього рішення, але обґрунтовано вважаємо, що таке рішення не враховує наявні факти економічної та воєнної агресії з боку РФ», - зазначив міністр.