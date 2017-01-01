Україна оскаржить рішення суду Лондона щодо розгляду справи про «борг Януковича»

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«Борг Януковича»

Наступне засідання Високого суду Лондона відбудеться не раніше кінця квітня

Високий суд Лондона дозволив Україні подати апеляцію на сьогоднішнє рішення суду розглянути позов Росії до України про євробонди на $3 млрд за прискореною процедурою. Про це повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Сьогоднішнє рішення – це перший етап. Україна отримала дозвіл судді на апеляцію», – сказав він.

Міністр повідомив, що суд на прохання українських юристів погодився заморозити це рішення до наступного засідання, яке відбудеться «не раніше кінця квітня».

Як повідомлялося, 29 березня Високий суд Лондона дозволив розглянути в прискореному порядку позов Російської Федерації до України щодо боргу на 3 млрд доларів.

На розгляді позову за прискореною процедурою наполягала російська сторона.

Суддя відкинув усі аргументи української сторони, в тому числі зняв з РФ звинувачення в політичному тиску на Україну.

Нагадаємо, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт за євробондами, викупленими Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд – сам випуск та $75 млн – останній купонний платіж).

Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних із комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

Борг мав бути погашений до 1 січня 2016 року. Однак у грудні 2015 року Україна ввела мораторій на обслуговування цієї заборгованості і до 1 січня 2016 року не здійснила платіж на загальну суму $3,075 млрд у рахунок погашення та обслуговування належних Росії єврооблігацій.

17 лютого 2016 року мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості з України.

Інтереси Росії в суді представляє міжнародна юридична компанія Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, яка консультує РФ протягом кількох років.

Україна 27 травня 2016 року подала до Високого суду Англії заперечення щодо позову, в яких вона вказала, що договір про запозичення, укладений у грудні 2013 року, є недійсним через порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур при випуску єврооблігацій на $3 млрд, а також «тиск з боку РФ протягом усього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС».

Високий суд Лондона 19 січня завершив триденні слухання щодо боргу України перед Росією на 3 мільярди доларів, суддя Вільям Блер повідомив, що рішення буде винесено «у визначений термін».

Джерело: Українські новини