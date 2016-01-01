У російському «Сбербанку» заявили, що готові терпіти нестерпні умови, але з України не підуть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не дивлячись на періодичні погроми відділень «Сбербанку» в Києві, росіяни не хочуть згортати свій банківський бізнес в Україні

Найбільший російський банк «Сбербанк» планує і далі працювати в Україні, незважаючи на «непрості умови».

Про це в ефірі каналу «Россия24» заявив голова банку Герман Греф.

«В Україні ми працюємо в непростих умовах, щотижня відбуваються інциденти. Наші активи знижуються, поки не плануємо продавати бізнес», – заявив Греф.

Він додав, що умови не дозволяють вийти з українського ринку без втрат.

Також Греф заявив, що банк не планує йти з Туреччини. За його словами, охорону відділень і співробітників в цій країні посилили, а робота там приносить прибуток.

Нагадаємо, радикально налаштовані організації в Україні вже не раз влаштовували погроми філій російських банків.