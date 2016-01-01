  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У російському «Сбербанку» заявили, що готові терпіти нестерпні умови, але з України не підуть

    • Вчора, 16:12
    • Розсилка

    Не дивлячись на періодичні погроми відділень «Сбербанку» в Києві, росіяни не хочуть згортати свій банківський бізнес в Україні

    Найбільший російський банк «Сбербанк» планує і далі працювати в Україні, незважаючи на «непрості умови».

    Про це в ефірі каналу «Россия24» заявив голова банку Герман Греф.

    Читайте також

    «В Україні ми працюємо в непростих умовах, щотижня відбуваються інциденти. Наші активи знижуються, поки не плануємо продавати бізнес», – заявив Греф.

    Він додав, що умови не дозволяють вийти з українського ринку без втрат.

    Також Греф заявив, що банк не планує йти з Туреччини. За його словами, охорону відділень і співробітників в цій країні посилили, а робота там приносить прибуток.

    Нагадаємо, радикально налаштовані організації в Україні вже не раз влаштовували погроми філій  російських банків. 

     

    Читайте також
    банки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ