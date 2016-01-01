Міжнародна система FITCH окреслила головні проблеми українських банків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Велика частка проблемних кредитів та неплатоспроможність – головні причини невтішних прогнозів для української банківської системи від міжнародного рейтингового агентства FITCH.

Саме ці фактори вплинуть на обсяги кредитування наступного року. Хоча частка проблемних позик системі таки знижується. Так, якщо на у квітні 2016 року вона становила 40% від усього кредитного портфеля, то вже у жовтні цього року знизилась до 24,3 %.

Збитки банків за 10 місяців 2016 року сягнули майже 13 мільярдів гривень (12,6%). Це непоганий показник – він у 4 рази менший, аніж показники за відповідний період у 2015 році.

Зростання кредитування та доступ позичальників до грошей – ознака здорової економічної ситуації, кажуть аналітики фінансового ринку. А цим Україна поки не може похвалитися.

«У потенційних позичальників повинна бути можливість повертати взяті кредити. На жаль, стабільністю наша економіка поки похвалитися не може – це один з факторів, який негативно впливає на можливість банків кредитувати. Далі, у багатьох банків, можливо, не вистачає ліквідності – для того, що б формувати кредитний портфель. Це теж не є позитивним фактором для питання», – Сергій Поплавський, директор FIBO Україна.

І це підтверджують інші рейтинги – від агентства «Standard & Poor's». Там віднесли український банківський сектор до групи 10 з найбільшими ризиками. До слова – саме через велику частку неповернутих кредитів.

Відтак, якщо кредити й далі будуть недоступними – а гроші вам потрібні – варто почати заробляти на вдалому інвестуванні, запевнили аналітики. Тобто вкладати гроші в нерухомість, дорогоцінні метали, торгувати сировиною чи спекулювати на фінансових ринках. Алгоритм тут простий.

«Спекулювати – це приймати зважені рішення. А спекулювати на валютному ринку або на будь-яких інших фінансових ринках – це значить мати зиск за допомогою торгових операцій. Або купувати дешевше, щоб продати дорожче, або продати дорого, щоб купити дешево і на різниці заробити», – Сергій Поплавський.

За оцінками фахівців, при зваженій торгівлі можна отримати до 30% річних у валюті, а якщо вміло ризикувати – навіть до 50%.

Джерело: 24 канал