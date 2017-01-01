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    У СБУ підтвердили: меру Перемишля заборонено в’їзд до України

    • Сьогодні, 21:00
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    <span>Мер Перемишля Роберт Хома&nbsp;</span>
    Мер Перемишля Роберт Хома 

    Меру заборонили в'їзд на 5 років за діяльність, спрямовану на шкоду державній безпеці України

    У Службі безпеки України підтвердили, що меру Перемишля Роберту Хомі заборонено в'їзд до України на 5 років. Про це УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

    «Заборонили у 2016 році на 5 років за діяльність, спрямовану на шкоду державній безпеці України, а також в інтересах забезпечення національної безпеки та у відповідності з чинним законодавством України, зокрема, законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та «Про основи національної безпеки України», - сказала вона.

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