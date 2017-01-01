У СБУ підтвердили: меру Перемишля заборонено в’їзд до України

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Мер Перемишля Роберт Хома

Меру заборонили в'їзд на 5 років за діяльність, спрямовану на шкоду державній безпеці України

У Службі безпеки України підтвердили, що меру Перемишля Роберту Хомі заборонено в'їзд до України на 5 років. Про це УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

«Заборонили у 2016 році на 5 років за діяльність, спрямовану на шкоду державній безпеці України, а також в інтересах забезпечення національної безпеки та у відповідності з чинним законодавством України, зокрема, законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та «Про основи національної безпеки України», - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні мер польського Перемишля заявив, що його не впустили на територію України.

10 грудня 2016 року у польському Перемишлі на «Марші орлят перемишльських і львівських» під патронатом мера учасники біля будівлі Українського народного центру скандували: «Смерть українцям!».