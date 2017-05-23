У Сенаті Нідерландів відбулися дебати щодо асоціації України та ЄС

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Сенат Нідерландів

У Сенаті Нідерландів утворилася більшість на підтримку Угоди про асоціацію України і Європейського союзу

Сенат Нідерландів провів дебати щодо ратифікації Угоди про асоціацію України та ЄС. Про це повідомляє сайт Сенату.

Дебати відбулися ввечері 23 травня за участі прем'єр-міністра Марка Рютте та міністра закордонних справ Нідерландів Берта Кундеса.

Згідно з повідомленням, на дебатах зосередилися на питанні, чи у заяві Європейської ради щодо роз'яснення функціонування угоди є адекватна реакція на результати консультативного референдуму 6 квітня, на якому більшість виборців Нідерландів виступила проти асоціації.

Також обговорювали правову доцільність даного рішення та його вплив на відносини України з Росією та ЄС.

Як повідомлялося, у Сенаті Нідерландів утворилася більшість на підтримку Угоди про асоціацію України і Європейського союзу. «У нашій групі значна більшість, здається, підтримує весь законопроект», – заявив сенатор Бен Кнапен (партія CDA).

Голосування щодо законопроекту має відбутися за тиждень – 30 травня.

Нижня палата парламенту Нідерландів схвалила цей законопроект 23 лютого. Для завершення ратифікації документ має бути затверджено також верхньою палатою парламенту Нідерландів – Сенатом.

Нідерланди є останньою країною, яка досі не ратифікувала угоду про асоціацію Україна – ЄС.

Процес сповільнив референдум 6 квітня, на якому більшість виборців виступила проти асоціації. Після цього влада країни та ЄС узгодили спеціальний додаток до угоди, який розблокував ратифікацію.

Джерело: ВВС Україна