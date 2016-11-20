У штабі АТО повідомили про загострення ситуації на Донбасі: є поранені

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Ситуація у районі проведення АТО залишається складною

В результаті бойових дій минулої доби 5 військовослужбовців ЗС України зазнали поранень

Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. Є ознаки часткового її загострення на окремих ділянках лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Минулої доби проросійські бандформування 57 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО, все частіше використовуючи важке артилерійське озброєння, застосування якого суворо заборонене мінськими домовленостями. Били бандити, зокрема, й по житлових кварталах населених пунктів», - йдеться в повідомлення.

На приморському напрямку минулої доби бойовики 29 разів застосували зброю проти українських захисників. Близько 21.00 години противник обстріляв наші опорні пункти на підступах до Красногорівки з мінометів різних калібрів, озброєння танку та БМП, зенітної установки та піхотного озброєння. Під час цього обстрілу декілька ворожих мін влучили у житловий квартал неподалік міської лікарні. На щастя, ніхто не постраждав. Декілька навколишніх будинків були пошкоджені. Цей же населений пункт бандити обстріляли під кінець доби зі 120-мм мінометів та потужних артилерійських систем калібру 152 мм. Наслідки цього обстрілу зараз з'ясовуються.

Також ввечері на цьому напрямку під ворожим мінометним вогнем опинились позиції ЗС України поблизу Широкиного та Мар'янки. По українських захисниках Широкиного також бив ворожий танк. Окрім того, збройні провокації з боку НЗФ відбувались неподалік Водяного - з озброєння БМП, біля Гнутового та Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів.

На донецькому напрямку зафіксовано 26 фактів порушення бойовиками домовленостей про незастосування зброї. Найнапруженішою ситуацією залишається у передмісті Авдіївки. Обстрілявши вдень українських воїнів на цій ділянці фронту з мінометів та РСЗВ «Град», російсько-терористичні бандформування не припинили вести вогонь по наших позиціях і з настанням сутінок. Ворог бив з мінометів, 122-мм артилерійських систем, гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї.

Неспокійно ввечері було й поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі, де бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів та гранатометів. А неподалік Майорська бандити використовували озброєння БМП та стрілецьку зброю.

На луганському напрямку впродовж минулої доби НЗФ лише два рази застосовували зброю. Обстрілявши в другий половині дня наші оборонні укріплення в районі н.п. Нижньотепле зі стрілецької зброї, близько 22.00 години бойовики здійснили обстріл наших позицій біля Кримського з гранатометів.

В результаті бойових дій минулої доби 5 військовослужбовців ЗС України зазнали поранень.