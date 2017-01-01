У Сирії запрацювала чергова мирна угода

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Війна у Сирії

Угода Росії, Туреччини та Ірану визначає «зони деескалації» в утримуваних опозицією частинах Сирії

Угода Росії, Туреччини та Ірану щодо «зон деескалації» в утримуваних опозицією частинах Сирії вступила в силу в суботу, передає УНН з посиланням на ABC News.

План про «зони деескалації» є черговою міжнародною спробою зменшити насильство в країні, зруйнованій війною, і є першою, в якій передбачаються озброєні іноземні спостерігачі на місцях в Сирії.

Сполучені Штати не є стороною угоди і сирійські повстанці не погодилися на угоду. Озброєна опозиція вельми критично поставилася до пропозиції, заявивши, що їй не вистачає легітимності.

План, деталі якого будуть розроблені протягом наступних декількох тижнів, вступив в силу опівночі. При цьому була низка повідомлень про вибухи на півночі Хомса і Хами, двох районів, які, як очікується, будуть частиною «зон деескалації», сказали активісти. Водночас не було жодних повідомлень про жертви.

Російські чиновники сказали, що потрібно ще щонайменше місяць, щоб опрацювати деталі та встановити безпечні райони.

Потенційним ускладненням для реалізації плану є переповнений повітряний простір Сирії. В угоді, як повідомляється, міститься заклик щодо заборони для всіх повітряних суден польотів над зонами безпеки.

Нагадаємо, Росія з 1 травня припинила застосування авіації в Сирії в рамках підписаного меморандуму про зони деескалації в цій країні.

Джерело: УНН