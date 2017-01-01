У Ситника закрили кримінальне провадження проти Супрун

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Ульяна Супрун

Вимог Кримінального процесуального кодексу України щодо відкриття кримінального провадження, дотримано не було

Детективи НАБУ закрили кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Уляни Супрун щодо імовірного нецільового використання бюджетних коштів в результаті проведення міжнародних закупівель ліків за відсутністю складу злочину.

«30 березня детективи НАБУ закрили кримінальне провадження щодо посадових осіб Міністерства охорони здоров'я, відкрите прокурорами САП з власної ініціативи 27 лютого 2017 року за кваліфікацією ч. 2.210 КК України», - повідомляє прес-службу НАБУ у відповідь на запит DT.UA.

Зазначається, що провадження закрито через відсутність події кримінального правопорушення. «Публікація, яка стала підставою для відкриття прокурорами САП кримінального провадження, на сайті відсутня (йдеться про статтю в Інтернет-виданні Gazeta.ua «Супрун перевела в банки мільярди, виділені на ліки»). Роздруківка цієї статті, яку було долучено до рапорту прокурора, не була належним чином завірена. Відтак, вимог Кримінального процесуального кодексу України щодо відкриття кримінального провадження, дотримано не було», - йдеться у відповіді бюро.

«Крім того, після аналізу існуючої процедури закупівлі ліків коштом державного бюджету, встановлено, що оскільки ці закупівлі здійснюються через неурядові міжнародні організації,будь-яка можливість одноособового розпорядження коштами з боку посадовців МОЗ, тим більше їхнього перерахування на рахунки у банківські установи поза межами встановленої процедури, наразі є виключеною», - додають в НАБУ.

Як повідомлялось, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун задекларувала 303 тис. 898 гривень доходів за 2016 рік.